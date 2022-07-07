旺福驚喜現身粉絲婚禮。（東森綜合台提供）

《婚禮歌手》主持人黃子佼（右）、Lulu邀請旺福（中）擔任婚禮歌手。（東森綜合台提供）

黃子佼、Lulu主持的東森《婚禮歌手》第2季將在週六（9日）播出，首集邀請「旺福」樂團擔任婚禮歌手，為粉絲獻唱， Mami透露有好幾對新人因為看他們的表演才相識相愛，甚至還有十幾對情侶在他們演唱會上求婚，小民笑說：「目前（求婚）成功率百分之百。」讓Lulu聽完直呼：「你們簡直是月老團耶！」旺福笑稱他們是「被樂團耽誤的月老」。

旺福的小民、Mami、推機、肚皮，在文定宴當天分別化身攝影師、賓客、新秘助手、飯店人員，4人以不同的角色近距離接觸新人，卻完全沒被發現，被當成了「空氣」，隱身功力可說是相當成功。而文定宴正式開始後，當賓客們專注地看著新人的成長影片，影片配樂〈我當你空氣〉播到一半竟突然停止，小民、推機、肚皮這時便立刻上台就定位，接著Mami從賓客席上邊唱邊起身，這突襲令全場一陣驚呼，氣氛好不熱鬧，也讓新娘興奮地大讚：「這是最棒的文定宴。」

接連唱完2首祝歌後，小民卻在台上自爆剛才唱〈愛你一兆年〉時有破音，坦言當下唱著唱著，就不自覺得分心，掉入7、8年前用這首歌向推機求婚的甜蜜回憶中，自招後還不忘給自己台階下，補充說：「有一部分也是因為（婚宴）很感動。」秒被黃子佼吐槽：「他剛剛唱歌沒有專心啦！」笑翻所有人。《婚禮歌手》第2季於 7月9日起每周六晚8點在東森綜合32頻道首播。