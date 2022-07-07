女星趙小僑與劉亮佐自2017年結婚，婚後為求子不惜求助生殖醫學，做了1次人工受孕及3次試管植入，可惜皆失敗，甚至有過一次胎停，但夫妻倆背負內心陰霾仍嘗試了最後一次，終於如願懷上女兒「典典寶寶」，如今女兒已出生3天，趙小僑在臉書分享心得，吐露本以為恢復得不錯，沒想到卻遭遇當媽後最大的難關，但為了女兒，她表示一定會努力撐過去。

趙小僑為了求子歷經千辛萬苦，直到做試管植入療程第4次，才終於成功懷孕，也因為先前胎停的經驗，讓她與劉亮佐特別的謹慎，到孕後期才公開喜訊，但過程中又發生胎兒胎位不正、緊急破水等緊急情況，趙小僑夫妻倆甚至都還來不及跟醫生約時間剖腹，「典典寶寶」在37週提早來報到，所幸母女均安。

如今是典典寶寶來到世界上的第三天，趙小僑在臉書上po文，分享新手媽經歷與心情，她表示身體狀況恢復得不錯，順利排氣，拆尿管、下床走動、拆止痛藥小書包，雖然很幸運沒感受到傷口的疼痛，但卻有另一個大挑戰，就是哺乳。

趙小僑坦言，乳頭的疼痛比起剖腹產傷口痛還痛，「就像自己手的小指頭1秒兩次的速度被門夾到，而且是持續10到30分鐘、一天8～12次的頻率，而且這扇門你完全不能推開」，她至今還未能克服這件事，可是看到孩子喝飽奶醉的紅紅小臉蛋，「我知道我一定會撐過去」，撂話一定把女兒養成白白胖胖的健康寶寶，也直言：「哺乳媽媽真偉大」。