國際能源署(IEA)周四指出，各國需要在其它地區擴大太陽能板和發電裝置的製造，避開目前過度集中在中國的情形，以確保供應安全，並同時達成減排的目標。

IEA在最新報告指出，全球在2030年時必須將太陽能板的「關鍵組件」生產量較目前提高一倍，這些組件包括多晶系、晶圓、電池模組等。

而部分受益於在中國的投資，太陽能光電技術已經成為廉價的發電方式。IEA表示，中國在2021年擁有全球79%多晶矽的產能，其中有42%位於新疆省，而新疆光是一座中國最大的工廠，其產能就占全球14%。

IEA執行董事Fatih Birol說，在全球任何一種供應鏈中，這種集中程度明顯的顯示出一種脆弱性。

而中國很快就會生產高達全球95%的多晶矽，以及價值鏈上的晶圓和晶錠(ingots)。

Birol表示，如果出現一場大火或是天然災害，將對全球潔淨能源的轉型造成影響，推高價格。但是如果生產地能多樣化，並採取必要措施，如同我們對各國政府建議的，那此一風險將獲得降低和解決。

此外在俄羅斯切斷天然氣供應的威脅下，歐盟誓言不惜一切代價加強生產太陽能裝置所需組件。

IEA的報告指出，歐洲的核能和再生能源的發電占比高，所以歐洲有能力在低碳排情形下生產太陽能板。但是歐洲國家只有瑞典的工業用電價格夠低，可以有競爭力來生產晶圓。