儘管已經宣布取消，但網路上依然民怨沸騰。（摘自PTT）

網友對於取消區間測速不買帳，各種嘲諷、批評不斷。（摘自PTT）

飽受爭議的重新橋機車道區間測速，今（7）日在新北市政府交通局的記者會上宣布即日起取消，不過仍然無法平息民眾怒火，不但網路上罵翻天，實際騎過的機車騎士也是怨忿難平，1名林姓機車騎士就直言：「真的很想罵髒話！」另名游姓騎士也表示，根本浪費公帑。

重新橋機車道區間測速從上月5日開始啟用，雖然交通局一再強調，在啟用初期僅會宣導並作為收集數據之用，並不會真正執法開罰，確切執法時間還會另行公布，只是上路1個月，就在各方輿論壓力下宣告取消，但儘管如此還是無法平息民怨。

從在啟用後實際行經重新橋的林姓民眾就痛罵，裝設區間測速之後，很多人怕被開單，可能時速只有30左右，造成交通堵塞，不但更不利於交通順暢，反而造成更多交通疑慮，而且車禍還是一直發生。

另位游姓騎士則說，區間測速只做「半套」，因為到尾端分流的地方，往中興橋方向就沒有區間測速，如果是為了機車騎士安全設置，結果只做一半，難道往中興橋方向的騎士命就比較賤？

游姓騎士還批評，當初上橋處根本沒有雙白線，後來莫名其妙加上去，結果現在民意代表一句話，交通局又馬上派人塗銷，根本是在浪費公帑，而且後續還沒有處理完善，騎車經過的時候還被彈起來的小石子打到。

儘管已經宣布取消，但網路上仍然是罵聲不斷，有網友嘲諷「笑死，不是說很有效？」還有人認為這個政策的結果就是會導致用路人一直看時速表，根本更危險，更多網友不留情面，直接批評這是「低能政策」、「浪費公帑」，甚至直指「區間測速才是車禍主因」。