金門縣推動節電取得可觀成果，2年來光汰換老舊冷氣即高達2330台，老舊冰箱也有580台，每年節省耗電量約428萬度，拿下110年度全國縣市節電激勵競賽金獎及特色獎雙項佳績。

縣府說明，金門節電工作推動面向包括基礎節電、因地制宜、設備汰換及擴大補助，並籌組金門縣住商節電推動小組，設置節電專案辦公室，透過小組會議滾動檢討修正節電政策，同時也走進校園透過教育活動、節電繪畫比賽，從小扎根綠能意識，並特別針對大用戶輔導改善用電。

縣府統計，透過輔導團隊的追蹤調查，受輔導單位對於節電措施落實率達46％，節電達成率達66％，每年可節省耗電量約428萬度。其中，節能設備汰換補助申請踴躍，2年來共汰換老舊冷氣2330台、老舊燈具2870組、老舊冰箱580台，每年可節省耗電量約287萬度。109年全國節電率為0.82％，而金門縣節電率則為2.03％，一舉獲得全國節電第一名的榮譽。

建設處長李有忠表示，金門為獨立電網，發電成本較台灣本島高，碳排放係數亦較本島高，推動「縣市共推住商節電行動計畫」是金門全面展開節電工作的開端與基礎，除節電工作外，縣府亦透過政策鼓勵各式再生能源裝置，增加綠色電力來源，降低對石化能源的依賴，期待透過民間的支持與企業的響應，往低碳節能島目標邁進。