「都市危險及老舊建築物加速重建條例」自2017年公布施行以來，截至今年6月底，累計受理3052案重建計畫申請，已核准2313件，1014件已申報開工，案量穩定成長。內政部表示，為鼓勵危險老屋重建，行政院今年3月已核定，地價稅、房屋稅等稅捐減免延長至2027年5月11日，中央將持續攜手地方積極改善國內居住環境，讓民眾住得更安心。

內政部表示，為持續增加誘因，已於前年5月6日完成危老條例修法，將時程容積獎勵延長至2025年5月11日，並採取逐年遞減方式，至2025年5月12日歸零；另考量以往危老案件平均重建面積約686平方公尺，為擴大基地規模，也修法新增規模獎勵項目及放寬合併鄰地限制，修法後之合併鄰地規模較修法前平均250平方公尺，提高至354平方公尺，整體重建計畫面積修法後已提高至約764平方公尺，顯見有效提升重建規模。

內政部提醒，自今年5月12日起，時程容積獎勵調降為4％，但基地規模達1000平方公尺者，申請規模獎勵與時程獎勵合計仍可達最高上限10％，由於時程獎勵逐步退場，請民眾務必把握申請時程。

內政部指出，目前核准危老重建計畫多於期限內取得建照及進入開工興建程序中，僅約6％逾期未申請建照而致重建計畫失效者，經了解主要屬取得建照前的案件且為所有權人意願變動所致，整體而言開工比例穩定發展，迄今約76％較一般住宅建造執照開工比例7成高，案件無逾建築期限爛尾情事。

內政部進一步指出，因應疫情衝擊導致勞動力缺口及營造成本上漲等問題，已協請勞動部修正申請門檻，放寬民間投資興建危老重建工程達2億元以上者，可申請營造移工，以確保相關工程可穩健執行與推動，目前已有臺北市、臺中市及高雄市等17案適用。

另為兼顧重建品質與人力成本平衡，營建署將參採建築研究所研究成果，檢討容積獎勵辦法引進「預鑄工法」，未來若使用這項工法，將可有效節省重建工程所需的營建勞動力並縮短工期，改善既有傳統場鑄工法的缺點，加速危老築物重建，以提升建築安全與生活品質。