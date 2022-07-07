雲林縣口湖鄉「金湖休閒農業區」拿下農委會全國卓越獎，是雲林唯一獲獎者。（蔡云姍提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣口湖鄉「金湖休閒農業區」，整合馬蹄蛤主題館、海口故事園區等在地產業，吸引遊客造訪，有效推動地方休閒產業，獲農委會全國績優休閒農業區「卓越獎」，是雲林唯一獲獎者，7日農業區營運經理蔡云姍表示暑假期間造訪雲林沿海，享用美食、水上活動、生態景觀正是時候。

「金湖休閒農業區」由「金湖休閒農業發展協會」經營，結合口湖遊客中心，以及周邊的馬蹄蛤主題館、海口故事園區、烏魚、鰻魚等地方產業，規畫各種旅遊行程，並與地方小農合作，推出小農市集與「甘苦人」區域品牌，成功吸引人潮，讓沿海偏鄉成為雲林西海岸最受歡迎的景點之一。

發展協會營運經理蔡云姍表示，「金湖休閒農業區」今年參加農委會主辦的「全國績優休閒農業區暨輔導單位」評比，拿下最高榮譽「卓越獎」，6日她北上領獎，獲頒8萬元獎金與國外農遊標竿研習2名額，協會團隊非常開心，證明大家的努力沒有白費。

蔡云姍說，口湖鄉盛產鰻魚、烏魚、龍膽石斑、台灣鯛等水產，品質優異，但缺乏計畫性行銷，協會認為只有生產販售，無法增加產值，因此引入觀光休閒概念，以馬蹄蛤主題館為例，除了購買馬蹄蛤外，還可在魚塭體驗獨木舟、立槳、摸蛤仔等水上活動，大大提升來客率。

為了拓展國際市場，協會也致力取得休閒農業清真產品認證，蔡云姍指出，台灣的外籍移工及穆斯林族群有這方面需求，透過清真產品及場域認證，對於未來的疫後觀光有極大的幫助。日後還會協助小農與加工業者取得清真認證，讓產品更多元、更有競爭力。