基隆市長林右昌7日宣布，Novavax疫苗已經到貨，基隆市將自9日起，在各合約院所提供民眾專診預約接種服務。另外，也將於9日當天，在基隆港務分公司開設大型接種站，歡迎符合資格的市民踴躍施打。

林右昌指出，Novavax是新的疫苗，接種後的不良反應很少，無論民眾之前打的疫苗廠牌為何，都可以「混打」；市府除安排由各合約院所自7月9日起提供民眾專診預約接種服務外，也將在7月9日上午8：30-11：30、下午13：30-16：30，商借基隆港務分公司（中正路1號）開設大型接種站，提供滿18歲以上民眾接種第1、2劑基礎劑及第1次追加劑（第3劑）。

另外，65歲以上長者、長照機構住民、醫事人員、18歲以上免疫不全及免疫力低下且病情穩定者、機場港埠工作人員（CIQS）、居家檢疫工作人員、航空機組員工作人員、機構與社福照護系統工作人員等，也可施打第4劑(第2次追加劑)。

林右昌提醒民眾，NOVAVAX大型接種站免事先預約，有意願且符合資格接種的民眾只要配戴口罩，攜帶黃卡、健保卡直接前往即可。確診者染疫未滿3個月者，請暫緩接種。另接種第4劑者，須與第3劑接種至少間隔5個月（150天）以上。

另外，基隆市7日新增確診453例，包括71例外縣市通報。同時，基隆市7日起新冠專責病房也由180床降載至121床，目前收治53人，空床率56.2％。