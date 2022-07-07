玉晶光(3406)6月合併營收11.52億元，較上月增加42.53%，為歷年同月新高，隨著傳統旺季來臨，玉晶光董事長陳天慶表示，今年客戶給予訂單量較去年多，只要客戶拉貨正常，今年營收會比去年好，獲利也是正向看待，全年來看還是樂觀的。

大陸封城狀況趨緩，供應鏈逐步恢復正常生產，玉晶光6月合併營收11.52億元，月增42.53%，年增1.49%，受到傳統淡季及大陸封城影響，累計第2季合併營收為28.71億元，季減15.14%，累計上半年合併營收為62.55億元，年增22.59%，為歷年同期新高。

由於7月開始是傳統旺季，玉晶光預期，營運狀況將會顯著的改善。

俄烏戰爭、通膨升息影響消費性產品需求，不過玉晶光樂觀看待下半年營運，陳天慶表示，客戶並沒有悲觀的情況，今年給予訂單量較去年多，無論是手機鏡頭P(片)數量跟值均較去年提升，只要客戶拉貨正常，今年營收會比去年好，獲利也正向看待，全年來看還是樂觀的。

在毛利率方面，玉晶光總經理郭英理表示，第2季因很多新機種會有良率及效率問題，不過目前都順利，6月開始會產出更好品質產品給客戶，由於產能利用率滿載，將有助於毛利率。