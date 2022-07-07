高雄旗津一名擔任木工的男子一早就喝了一瓶維士比酒，竟然還騎著電動自行車上路，員警發現前方電動自行車搖晃且側擋未收起，擔心發生危險而趨前攔查，同時發現男子一邊騎車一邊抽菸，靠近時發現這名派出所常客身上有濃濃酒味，準備對他進行酒測時，男子循例拒測，警方也循例向檢察官申請核發鑑定許可書，抽血結果超標，依公共危險罪嫌送辦，讓他沒有規避刑法究責的漏洞可鑽。

鼓山分局旗津分駐所警員劉育賢於5日上午擔服取締交通違規勤務，10點40分左右行經旗津區中洲三路發現50歲的張姓男子騎乘電動自行車側擋未收起，加上抽菸又行車不穩，攔查發現張男身上散發酒味，準備對他進行酒測，張男一聽到要吹氣酒測，當場表明拒測，認為已經配合攔查了，員警仍不放過他，再聽到員警說明攔查理由中的行車抽菸時，瞬間跳針式地說著:「我有抽菸，出去被車撞死！」，讓員警大嘆真是喝到神智不清了。

10年7次酒駕 ，他喝1瓶「阿比」後外出上工遭攔拒測 ，警申請抽血檢驗 「又超標」。(戴志揚翻攝)

經查，張男在最近10年內已有6次酒駕紀錄(含移送及拒測)，加上這一次已經是第7次了。由於張男已達泥醉不能安全駕駛情形，員警施以觀察紀錄均不合格，且張男多次以拒測來規避公共危險刑責，遂向高雄地檢署值日檢察官申准核發鑑定許可書，進行強制抽血檢驗結果換算呼氣酒測值達每公升0.66毫克，依公共危險罪嫌移送法辦。鼓山分局長蔡鴻文呼籲，酒後駕車行為害人害己，不僅將個人及其他用路人置於高風險環境，不要以為拒測就不會受到法律制裁，一旦肇事更須面對相關法律責任，付出的代價及後果更令人遺憾終身。

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