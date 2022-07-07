國民黨苗栗縣長人選已拍板推謝福弘參選，除同黨的苗栗議長鍾東錦表態參選到底，立委陳超明昨天在司法案件判決後，喊出要選縣長以正他清白。對此，鍾東錦回應，他認為陳資歷深，同樣有參選資格，他給予尊重。

鍾東錦表示，他認為參選縣長對從政者來說，都算是一個終極目標，他也認為陳超明委員很優秀，對苗栗奉獻也很多，其政治歷練深厚，絕對有參選縣長資格。

鍾說，他也有去了解陳超明昨天被判刑的原由，但明顯判決對陳不公平，也讓陳超明飽受委屈，至於陳是不是要參選，他給予尊重。

鍾東錦也再次批黨中央決策，他說，今年初一再跟黨中央建議，可以把檯面上有意參選、符合資歷的人，包括立委徐志榮、陳超明、謝福弘跟他本人，全部列為民調人選，再透過初選決定誰來參選，就會最公平也最符合程序，但黨中央沒有這麼做，才會演變成現在的局面。

他指出，他的確也擔憂太多人出來參選，會對國民黨不利，不過仍盼黨中央有機會調整選戰策略，讓大家一起努力，為苗栗付出。