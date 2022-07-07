網美黃琳長相甜美加上傲人火辣身材，讓她在大學時期多次上過表特版，更被封為「世新女神」，日前才曬出正面開大洞的粉色連身洋裝照，讓網友看的血脈賁張，如今又上傳一張身穿高衩比基尼的辣照，一對渾圓車頭燈幾乎要從泳裝彈出，再次掀起熱議。

黃琳在Instagram曬出去海邊玩的照片，只見她坐在水上摩托車上，眼神刻意不看鏡頭，接著將頭髮撩起並擺出撩人姿勢，火辣的S型曲線一覽無遺，身上穿的比基尼胸前則是開了大洞，直接露出大片雪白肌膚，一對傲人車頭燈幾乎要撐破泳衣，甚至有半截從旁邊溢出，此外，神秘三角洲地帶更是在走光邊緣，讓所有人看的鼻血直流。

對此，網友紛紛留言：「身體的線條So beautiful 」、「美麗，性感，可愛」、「腋下無敵美」、「你好漂亮，可不可以當我的女朋友」、「妳這樣子很火辣哦，我喜歡」、「琳每次的更新總是令人期待」、「簡直就是女神了」，這張照片短短時間也吸引2萬多人按讚。

黃琳日前曬出身穿綁帶式設計的粉色比基尼辣照，傲人上圍雖被布料包住，仍藏不住渾圓弧度，直接在鏡頭面前露出，下半身泳褲僅用線條綁起固定，神秘地帶若隱若現，讓人看了臉紅心跳，不過比基尼布條整體看起來像綁在身上的繩子，被網友笑稱是「人體肉粽」。