40歲男星TAE（漢名：唐宸禹）過去頂著一張跟林志穎相同的帥氣娃娃臉來台發展，還跟林志穎合拍過《絕世雙驕》，當年擁有一張盛世美顏的他可說是少女殺手，多年過去，2018年他自曝和日籍前妻佐井依玲離婚，近日媒體報導，TAE將於10月跟交往半年的空姐女友再婚，他的近照因此被挖出，可見他整個人發福不少，從當年的小鮮肉變成熟男大叔。

TAE在1997年底原本以8人團體的組合出道當歌手，隔年他單飛後爆紅，隨即來台發展國語專輯，成為當年的小天王之一，掀起一股泰流旋風，還接演了《少年張三丰》、《天外飛仙》 、《惡靈05》等電視劇，在《絕世雙驕》中他還與跟他撞臉的林志穎合作演出，雙帥合體衝高不少收視率。

TAE以前被封少女殺手。（圖／中時資料照片）

之後TAE轉往大陸發展，近年回到家鄉泰國打拚，2008年他一度依照習俗短期出家，之後又回到演藝圈，也曾認歐陽娜娜當乾女兒，2013年TAE和日本籍女友佐井依玲結婚，但婚姻僅維持了5年，近年TAE完全消失在台灣演藝圈，最近泰國媒體則報導，TAE將梅開二度再次成為人夫。

TAE近年曬近照，整張臉發福不少。（圖／翻攝自TAE_official微博）

報導指出，TAE與空姐女友交往了半年多，計畫今年10月完婚，兩人有共識想生小孩當爸媽，而TAE近年仍在積極經營微博，可見他一張臉發福長肉不少，外型依舊斯文，戴起眼鏡撞臉劉子千，但跟過去少女殺手時期的外貌相比，整張臉長肉不少，也變得比較穩重，引來網友回：「小時候有段時間我一直以為他和林志穎是雙胞胎」、「啊他是泰國人？」、「小時候非常喜歡他的劇」、「挺好的，看顏值蠻配的」。