中國醫藥大學中醫系講座教授林昭庚從西醫踏入醫學領域，一開始從事外科與婦產科等臨床醫學，後來因長年研究古籍，投入針灸專科，本次獲選為中研院院士，他說非常感謝國家一路栽培，同時更感念同事、學生還有研究團隊成員長時間的支持與合作無間，才能有今日的成就。

林昭庚長年從事針灸實證醫學、針刺鎮痛及針刺安全深度等針灸相關研究，其編著之書籍《Experimental Acupuncturology》，由國際知名學術雜誌出版集團Nature出版，為全世界目前唯一一本英文版實驗針灸學的教科書。而其主編的《中西醫病名對照大辭典》，則為世界衛生組織出版《國際疾病分類－第 11 版》中西醫病名對照的重要參考資料。

林昭庚在醫學領域地位崇高，長時間在國內外投入針灸研究，不僅在2021年8月史丹佛大學發布的全球前2％頂尖科學家榜單，在其中的「學術生涯科學影響力排行榜（1960-2020）」和「2020 年度科學影響力排行榜」中，林昭庚入選全球前2％頂尖科學家，也4度獲得總統頒發褒揚獎項。

對於獲頒中研院院士，林昭庚在接受媒體聯訪時不斷強調，非常感謝國家對他的栽培，還有學生與同事的長年支持，而他能夠成為中國醫藥大學畢業校友唯一一位獲得這項殊榮，感動萬分。