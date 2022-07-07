旅遊業者雄獅(2731)積極布局投資旅遊科技，近期以700萬美元參與領投台灣著名訂房平台AsiaYo的C輪增資，未來將整合雙方優勢進行深度策略合作，優化線上訂房服務的產品內容與深度，並針對未來邊境開放後的國際出境旅遊市場協作布局，形成策略綜效。

2013年創立的AsiaYo為台灣著名線上訂房平台（OTA），集結台、日、韓、星馬泰特色民宿和飯店，提供涵蓋超過60個城市的逾6萬間獨特房源，提供精準旅遊住宿推薦，透過人性化客服及在地化服務，為旅客創造深度亞洲旅遊體驗。

AsiaYo此次C輪增資總額1250萬美元資金，雄獅此輪以700萬美元領投，同時尚有Klook、阿里巴巴台灣創業者基金、濤略資本、中華開發、基石創投、達盈管顧旗下創投等參與，希望推動進一步成長並插旗東亞市場，拓展成長空間。

AsiaYo表示，取得資金挹注後將積極布局台灣及海外旅遊市場，以自身科技資源優勢重整被疫情打亂的旅遊供應鏈。下半年策略核心將聚焦人才招募、平台優化、拓展市場及深化差異性產品等4大面向。

AsiaYo執行長鄭兆剛表示，大數據顯示台灣旅遊業消費行為仍有8成透過線下或直接與旅宿訂購，顯示OTA未來市場前景極大。未來將整合目前市場上散亂物件，並垂直整合旅宿相關管理平台，充分發展科技旅遊的趨勢，未來2～3年內成為台灣OTA產業領導性品牌。

面臨國境即將開放，AsiaYo正積極籌備海外旅遊市場布局，鄭兆剛指出，海外市場將是AsiaYo明年發展核心，正積極準備日本、韓國及東南亞市場的房源，希望在未來能提供消費者更多亞洲獨特房源選擇。

鄭兆剛表示，此次增資讓AsiaYo有更多資源能在日韓擴大版圖，除了疫情前已掌握的充足日本民宿房源，未來更進一步在東京、大阪、北海道、沖繩、京都、福岡等6大熱門旅遊目的地拓展更多房源，挑選交通樞紐周邊的熱門星級飯店及商務旅館，提供多元住宿選擇。

雄獅則表示，隨著近期全球旅遊市場逐漸恢復，為提前部署疫後觀光商機，將與AsiaYo透過同步後台系統方式展開供應鏈合作，由AsiaYo提供包括飯店、旅館、特色民宿等海內外專屬特殊房源產品，透過雄獅通路體系整合銷售，透過線上線下整合方式共同開拓更多市場。

因應科技趨勢帶動觀光發展，旅遊體驗平台紛紛崛起，雄獅未來亦將針對旅遊新創規畫旅創育成孵化與加速器，希望扶植和匯集優秀團隊和人才，協助孕育新型態的旅遊服務和生態系統，並成為國際與台灣旅遊產業交流的平台。