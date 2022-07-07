竹南鎮公所發包興建打通國道3號橋下空間工程正在進行中。（謝明俊攝）

竹南鎮公所在國道3號橋下空間興建鎮民集會廣場及公園等設施。（謝明俊攝）

竹南鎮公所發包興建打通國道3號橋下空間工程正在進行中，全線排水工程並全部重新打造。（謝明俊攝）

國道3號行經竹南鎮市區都採高架化，長年來橋下空間閒置荒廢，竹南鎮公所積極爭取高公局同意撥用橋下空間，並向中央爭取經費打通部分路段，成為可用空間，繼日前完工啟用兒童滑步車公園後，目前正積極趕工興建橋下聯絡道及增建公園及集會廣場，未來完工後將打造成鎮民休憩活動的帶狀熱區。

國道3號沿著竹南鎮西側、西北側興建，從龍鳳漁港起的西北側一線全都是採取高架橋方式興建，長度約有3公里，橋下空間自國3興建完成通車後，就一直閒置荒廢，附近居民眾多，但是缺乏合適寬敞的空間可資休憩集會，竹南鎮長方進興上任後，積極規畫向高公局爭取撥用橋下閒置空間，用於整建成鎮民公園、集會廣場等，獲得立委陳超明全力協助，高公局終於在去年同意撥用，由鎮公所代管。

竹南鎮公所首先規畫和興路及仁愛路之間橋下空間，先建置完成1座幼兒滑步車公園後，日前接續在幼兒滑步車公園兩側，動工興建鎮民集會廣場1座，以及公園設施，讓陪同幼兒前來遊憩玩樂的家長，也有休息陪伴場地，尤其是近年來竹南鎮興起廣場舞熱潮，許多社區媽媽們為了找尋廣場舞用地費盡腦汁，因此，鎮公所考量設置集會廣場，就是著眼社區居民需求。

和興路西南側的橋下空間，因當初興建國道時，並未全部打通，新港溪排水溝也無橋梁接通，竹南鎮公因而向營建署爭取8千8百多萬元，將全線橋下路段打通，並興建新港溪排水跨越橋，打通佳北二路瓶頸路段路口等，將現場打造成新的便利交通通道，並使橋下空間得以被利用。

目前打通工程正在緊鑼密鼓的施工中，預計在明年2月間可以全部完工，屆時，鎮公所將進一步規畫使用計畫，將這段3公里長的橋下空間，打造成竹南鎮新的鎮民活動休憩帶狀區。