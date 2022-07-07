旺旺集團宜蘭食品今年受邀成為冬山風箏嘉年華贊助廠商，將於7/9、7/10二天在宜蘭冬山三奇美徑舉辦風箏節活動，週末邀請民眾一起到活動現場Fun風箏，漫遊宜蘭冬山鄉三奇美徑，感受農村之美，並在現場設有「旺仔俱樂部」互動攤位，準備多達1600份贈品送給現場參與民眾，讓民眾有吃有玩又有拿。

相關精彩活動將於上午10點開始，旺旺宜蘭食品所擺設的「旺仔俱樂部」攤位準備了加入「旺旺Taiwan 」FB官方社群就能領取週邊好禮及各項旺旺食品，以及加入旺旺LINE官方帳號就能獲得扭蛋互動的機會，獎品種類眾多，包含浪味仙Q萌抱枕、浪味仙airpods耳機套、旺旺麻將杯袋及精美品牌帆布包等諸多好禮，同時也準備了許多旺旺品牌的明星商品，包含旺旺仙貝、浪味仙、吸C凍及果粒多等，讓民眾在觀賞風箏及精彩表演活動的同時，還有許多獨家的旺旺品牌周邊禮品可以拿。

宜蘭食品攜手冬山鄉公所特製旺仔聯名風箏。（圖／宜蘭食品提供）

此次也與冬山鄉公所攜手製作限量聯名風箏，現場提供民眾彩繪顏料，讓民眾為可愛的風箏著上自己喜愛的顏色，DIY特製出屬於自己風格的風箏，預料當天將會呈現許多風箏一同飛向天際，特別適合爸媽帶著小朋友到現場一同參與，體驗宜蘭冬山之美。

旺旺x冬山鄉聯名風箏與旺旺生日禮包(二日共計200份)於現場發送，詳細風箏發送資訊於FB[幸福冬山]公告。

「60、旺」字樣的巨幅彩繪稻⽥。 （圖／宜蘭食品提供）

今年也適逢旺旺集團宜蘭食品60週年，自1962年創立後，旺旺宜蘭食品不斷秉持取材在地，嚴選台灣優質好米，產製美味的「旺旺仙貝」，堅持使用在地食材，此次更與在地農民的合作，在現場利用稻穀顏色的交錯變化為「60、旺」字樣的巨幅彩繪稻⽥，也成為許多網紅、網美爭相拍照的嶄新景點，希望此舉不僅僅只是慶祝旺旺集團宜蘭食品成立60週年，攜手農民守護在地農業，也一同推廣宜蘭觀光。

除了二天假日的風箏嘉年華外，「60、旺」字樣的巨幅彩繪稻⽥也即將倒數進入收割，尚未到現場參與的民眾趕緊把握時間為這幅稻田圖騰美景留下最深刻的紀錄，相關活動詳細說明如下，趕緊把握假日好天氣，相約宜蘭冬山Fun風箏。

冬山風箏嘉年華活動時間：7/９（六）、7/10（日 ）每日10:00~17:00；旺旺宜蘭食品-【旺仔俱樂部】互動活動7/9（六）上午場 10:30~12:00 下午場 14:30~16:00、7/10（日）上午場 10:00~12:00下午場 14:30~16:00。以上僅供參考，相關活動時間及詳情請洽「旺旺Taiwan FB粉絲專頁」及「幸福冬山FB粉絲專頁」。