桃園警察分局執行「暑期保護青少年─青春專案」工作，中路派出所員警發現30歲許姓男子以經營24小時飲料店為掩護販售毒品，警方跟監後掌握他進入1汽車旅館交易毒品，當場起出20多公克K他命，依毒品罪嫌送辦。

警方指出，暑期青春專案自7月1日起至8月31日止，兼顧防疫工作及暑期保護青少年之衡平性，將依據中央政策五大宣導主軸，辦理查緝不法及預防犯罪宣導工作，以營造青少年安全優質的暑期環境。

為避免青少年受到誘惑涉足不正當場所或接觸毒品危害身心健康，警方加強規劃臨檢掃蕩青少年容易涉及之毒品、賭博場所如旅賓館、網咖、麻將撲克、百家樂博弈等場所，並勸導業者配合警方，不得違法容留青少年，遇有青少年聚集恐生糾紛之徵兆，應立即聯繫警方，警網將第一時間趕到處理，共同防範事故之發生。

中路派出所接獲情資，許姓男子 透過網路通訊軟體自稱經營24小時飲料店，據此散佈毒品交易訊息，警方立即組成專案小組，經長期跟監蒐證，6日20時30分許，掌握許男進入大興西路某汽車旅館準備進行毒品交易的機會，當場查獲其攜帶之毒品愷他命及疑似販毒所得10餘萬元，全案依法移請桃園地檢署偵辦，並將持續向上溯源，務必將毒品集團瓦解消滅，以徹底淨化轄區治安。