台北市公共汽車商業同業公會醞釀月底爭取調整運價，雙北已凍漲24年的公車票價恐也面臨漲價壓力，台北市長柯文哲今出席活動受訪表示，若是政府錢不夠補貼運價，就會導致票價上漲，不過柯也坦言這件事還沒那麼快定論，「運價在我任內應會有定案，但票價不是我任內可決定。」

公車業者這2年飽受通膨和疫情衝擊，公會已醞釀月底爭取調整運價，接連可能影響票價，柯文哲今下午出席走讀城南行程時受訪表示，運價跟票價是兩回事，運價是政府核給公車業者，票價是乘客付給公車業者，運價跟票價的差額以往是靠政府補貼，必須先計算清楚，若是政府預算不夠，就會被迫調漲票價。

柯文哲補充，電價才剛宣布漲價，後遺症需觀望2至3個月，物價要穩定還需要幾個月，等物價穩定才來考量運價定案，總而言之，須先決定運價，定案後看跟現行票價的差距，政府是否有能力撐住高額的補貼，最後柯總結，「運價在我任內應會有定案，但票價不是我任內可決定。」