5G O-RAN節能專網解決方案是以智慧節能演算法配合網路流量監控及流量重新導向技術，在不降低服務品質下，讓更多的基站進入休眠減少耗電以節省成本。（工研院提供／羅浚濱新竹傳真）

全球基地台開放架構（Open RAN）持續發，工研院攜手和碩以5G O-RAN節能專網解決方案傳捷報，在英國倫敦榮獲全球行動通訊產業的年度大獎「2022小基站論壇獎」的商用小基站傑出軟體與服務技術。

工研院資通所所長丁邦安表示，工研院與和碩開發的節能專網，有三高特色，「高布建效率」可一鍵模擬基地台數量，協助專網布建規畫。

其次「高節能效益」，透過人工智慧與機器學習演算法配合流量監控與導流技術，可以智慧化分配，讓閒置基站休息，甚至可隨插即用，自動優化、監控與管理修復，降低維運成本，

三是「高彈性應用」，將此套系統智慧模組化，就像是App套用在不同的專網應用，如智慧工廠、智慧醫院、智慧娛樂、智慧倉儲物流、無人機等5G垂直應用領域。

和碩聯合科技第六事業處總經理馮震宇表示，和碩已發展出最輕巧可移動的5G Private Network Portable解決方案，與工研院再次合作的5G節能專網解決方案，可廣泛應用於智慧工廠、智慧交通、急難救助等不同垂直應用領域，將能有效降低企業佈署5G專網的營運與管理成本。

工研院與和碩合作獲獎的5G O-RAN節能專網解決方案，是軟硬整合的5G系統方案，與高通、樂天、愛立信、美國電信公司等國際知名廠商，一同榮獲2022小基站論壇獎，顯示台灣技術與產業商品發展，與國際並駕齊驅。

工研院指出，在全球淨零碳排趨勢下，電信產業節能已然成為必經之路，經濟部對工研院與和碩攜手研發節能專網，期望為台廠打入國際5G開放架構網路供應鏈，能再助一臂之力。