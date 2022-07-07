全球基地台開放架構（Open RAN）持續發，工研院攜手和碩以5G O-RAN節能專網解決方案傳捷報，在英國倫敦榮獲全球行動通訊產業的年度大獎「2022小基站論壇獎」的商用小基站傑出軟體與服務技術。
工研院資通所所長丁邦安表示，工研院與和碩開發的節能專網，有三高特色，「高布建效率」可一鍵模擬基地台數量，協助專網布建規畫。
其次「高節能效益」，透過人工智慧與機器學習演算法配合流量監控與導流技術，可以智慧化分配，讓閒置基站休息，甚至可隨插即用，自動優化、監控與管理修復，降低維運成本，
三是「高彈性應用」，將此套系統智慧模組化，就像是App套用在不同的專網應用，如智慧工廠、智慧醫院、智慧娛樂、智慧倉儲物流、無人機等5G垂直應用領域。
和碩聯合科技第六事業處總經理馮震宇表示，和碩已發展出最輕巧可移動的5G Private Network Portable解決方案，與工研院再次合作的5G節能專網解決方案，可廣泛應用於智慧工廠、智慧交通、急難救助等不同垂直應用領域，將能有效降低企業佈署5G專網的營運與管理成本。
工研院與和碩合作獲獎的5G O-RAN節能專網解決方案，是軟硬整合的5G系統方案，與高通、樂天、愛立信、美國電信公司等國際知名廠商，一同榮獲2022小基站論壇獎，顯示台灣技術與產業商品發展，與國際並駕齊驅。
工研院指出，在全球淨零碳排趨勢下，電信產業節能已然成為必經之路，經濟部對工研院與和碩攜手研發節能專網，期望為台廠打入國際5G開放架構網路供應鏈，能再助一臂之力。
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