針對美國對俄羅斯祭出各項制裁，俄國下議院議長沃洛金（Vyacheslav Volodin）昨（6）日警告，俄羅斯有一天可能收回阿拉斯加。同日俄羅斯前總統麥維德夫也嗆聲美國，懲罰核潛力最大的國家相當愚蠢，恐危及人類生存。

綜合美聯社、美國「財經內幕」（Business Insider）網站報導，針對俄羅斯入侵烏克蘭後美國凍結俄羅斯資產的制裁行動，普丁的長期盟友、俄國下議院議長沃洛金周三在與議員開會時，呼籲美國要記得阿拉斯加曾是俄羅斯的領土。

One of the top government officials in #Russia - Chairman of Russian State Duma, Speaker of the lower house of representatives, Vyacheslav Volodin has directly threatened the United States & #Alaska. pic.twitter.com/KEA1pTbh9L — Igor Sushko (@igorsushko) July 7, 2022

Тепер спікер Держдуми погрожує забрати Аляску.

Одна проблема, чи вистачить в Адмірала Кузнєцова дрів туди доплисти… pic.twitter.com/AnSgA4yol0 — Volodymyr Omelyan (@V_Omelyan) July 6, 2022

「讓美國人永遠記得：他們有一部分領土是俄羅斯的－阿拉斯加」，沃洛金說：「當他們試圖侵占我們的海外資產時，他們應該意識到，我們也能討回一些東西。」

“When they try to manage our resources abroad, let them think before they act that we, too, have something to take back,” State Duma Speaker Vyacheslav Volodin said at the parliament’s closing session before going on summer break. https://t.co/RcN6pldxMF — The Moscow Times (@MoscowTimes) July 7, 2022

沃洛金也引述下議院副議長托爾斯泰（Pyotr Tolstoy）的建議，或許在阿拉斯加舉辦公投。

1867年美國以720萬美元向俄羅斯政府購買阿拉斯加，並簽署割讓條約（Treaty of Cession）以確定美國獲得這片土地。美俄於當年的10月18日進行交接儀式，如今10月18日已成為「阿拉斯加日」，紀念阿拉斯加正式移交給美國。

Vyacheslav Volodin, Speaker of the Russian Parliament, says that USA should remember that Alaska was Russian and the Russian Federation can start "reclaiming" it.



"Let America always remember: there’s a part of Russia’s territory over there (…) we have something to reclaim too” pic.twitter.com/uPdK2hegG4 — Visegrád 24 (@visegrad24) July 6, 2022

同一天，俄羅斯前總統、現任俄羅斯聯邦安全會議副主席麥維德夫（Dmitry Medvedev）也在Telegram發文，警告美國如果繼續試圖建立國際特別法庭來調查俄軍在烏克蘭的行為，恐將引爆「上帝怒火」。

他痛批美國在世界各地散播混亂及破壞，「從征服印地安人的時代開始，整部美國歷史就代表一系列的血腥戰爭」，他更提到美國在二次世界大戰中對日本投下原子彈以及參與越戰，「有任何人為這些罪行負責嗎？哪個特別法庭譴責了美國散播的血海？」

"So who's going to give us a show trial? Those who kill people and commit war crimes with impunity, but do not meet real condemnation in the international structures financed by them?" asked deputy Russian national security councilor Dmitry Medvedev. https://t.co/uLxk5t9h0P — Common Dreams (@commondreams) July 6, 2022

他指控美國在批判別人的同時卻不用受到審判，強調「這招對俄羅斯沒用」，「他們清楚得很。」

麥維德夫也引述《聖經》內容：「不要論斷人，就不會被論斷…所以他憤怒的大日子就不會到來（Do not judge and you will not be judged ... so that the great day of His wrath doesn’t come to their home one day.）。」

他也提到，「懲罰一個擁有最大核潛力國家的想法是愚蠢的」，「可能對人類生存構成威脅。」