針對美國對俄羅斯祭出各項制裁，俄國下議院議長沃洛金（Vyacheslav Volodin）昨（6）日警告，俄羅斯有一天可能收回阿拉斯加。同日俄羅斯前總統麥維德夫也嗆聲美國，懲罰核潛力最大的國家相當愚蠢，恐危及人類生存。
綜合美聯社、美國「財經內幕」（Business Insider）網站報導，針對俄羅斯入侵烏克蘭後美國凍結俄羅斯資產的制裁行動，普丁的長期盟友、俄國下議院議長沃洛金周三在與議員開會時，呼籲美國要記得阿拉斯加曾是俄羅斯的領土。
「讓美國人永遠記得：他們有一部分領土是俄羅斯的－阿拉斯加」，沃洛金說：「當他們試圖侵占我們的海外資產時，他們應該意識到，我們也能討回一些東西。」
沃洛金也引述下議院副議長托爾斯泰（Pyotr Tolstoy）的建議，或許在阿拉斯加舉辦公投。
1867年美國以720萬美元向俄羅斯政府購買阿拉斯加，並簽署割讓條約（Treaty of Cession）以確定美國獲得這片土地。美俄於當年的10月18日進行交接儀式，如今10月18日已成為「阿拉斯加日」，紀念阿拉斯加正式移交給美國。
同一天，俄羅斯前總統、現任俄羅斯聯邦安全會議副主席麥維德夫（Dmitry Medvedev）也在Telegram發文，警告美國如果繼續試圖建立國際特別法庭來調查俄軍在烏克蘭的行為，恐將引爆「上帝怒火」。
他痛批美國在世界各地散播混亂及破壞，「從征服印地安人的時代開始，整部美國歷史就代表一系列的血腥戰爭」，他更提到美國在二次世界大戰中對日本投下原子彈以及參與越戰，「有任何人為這些罪行負責嗎？哪個特別法庭譴責了美國散播的血海？」
他指控美國在批判別人的同時卻不用受到審判，強調「這招對俄羅斯沒用」，「他們清楚得很。」
麥維德夫也引述《聖經》內容：「不要論斷人，就不會被論斷…所以他憤怒的大日子就不會到來（Do not judge and you will not be judged ... so that the great day of His wrath doesn’t come to their home one day.）。」
他也提到，「懲罰一個擁有最大核潛力國家的想法是愚蠢的」，「可能對人類生存構成威脅。」
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