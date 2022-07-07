南投縣7日新增624人確診，新增死亡4人，累計染疫死亡196人；首批Novavax新冠肺炎疫苗已完成封緘檢驗程序，南投縣獲配1萬劑，將送往縣內64家合約診所及13鄉鎮市衛生所，民眾即日起可向合約院所預約，7月9日開始提供民眾接種。

衛生局長陳南松表示，Novavax新冠肺炎疫苗為蛋白質次單元疫苗，18歲以上民眾皆可接種；每劑間隔時間為第1、2劑間隔至少4周（至少28天）、第1次追加劑與前劑間隔12周（至少84天），第2次追加劑與前劑間隔至少5個月（至少150天），民眾可與醫師討論接種Novavax疫苗的效益與風險評估；首批Novavax新冠肺炎疫苗配發數量有限，為有效運用疫苗，採預約10人開瓶接種。

陳南松說，65歲以上長者，於7月31日前接種任一劑新冠肺炎疫苗，都送500元等值生活用品和2支快篩試劑，送完為止；30至64歲青壯年族群第1、第2劑接種率，仍低於全國平均值，為保護家中長者及兒童，請盡速接種疫苗。