萬能科大航服系學生赴韓國富川大學研修。（萬能科大提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市萬能科技大學為讓學生接軌國際，積極爭取教育部學海計畫，減輕學生經濟負擔外，也拓展海外姊妹校及實習機構合作計畫，讓學生有多元研修的學習機會。近日教育部公布今年度補助大專校院選送學生出國研修及實習名單，萬能再度獲得多項計畫補助。

近年受到疫情影響，各國實施邊境管制，學生出國研修或實習機會受限，但隨去年至今年，各國陸續開放入境後，萬能科大也協助航空暨服務運輸管理系8名學生，於去年6月前往姊妹校韓國富川大學，進行為期1年的研修課程。

校方表示，研修學生除參與學語學堂課程，提升韓語能力外，也透過專業課程學習國際禮儀、航空安全與客艙服務等專業知識，此外，也實境模擬航空安全逃生狀況，進行實務演練。

赴韓研修的航服系大二學生鄭絜瑜分享，為期1年的研修有許多深刻體會，雖在萬能科大就讀的科系和富川大學相同，但在課程中她發現，台韓注重不同細節，同樣的問題也會有不一樣的解決方式，日後面對顧客問題時，就能從各種方法裡選擇最合適的解決方案。