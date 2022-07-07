今年是蕭如松百年冥誕，文化局規畫舉辦「2022蕭如松藝術節」，7日在竹東鎮蕭如松藝術園區由縣長楊文科宣布起跑，將陸續展開小鎮輕旅行、音樂、藝術教育及論壇等多元視角活動，讓民眾認識這位國內重要的水彩畫家。

「一個偉大的城鎮，一定都有藝術園區！」楊文科拿著調色盤和畫筆，化身畫家宣告活動正式起跑，指藝術節首發活動是「小鎮輕旅行-憶術寫生實境解謎」，闖關成功的大小朋友有機會獲得限量小禮物！

文化局長李安妤表示，小鎮輕旅行將以蕭如松的生活軌跡，從蕭如松藝術園區串連竹東市場、竹東頭前溪生態河濱公園等竹東小鎮特色據點。預先報名的民眾可取得金鑰，下載遊戲APP，依指引路線及方式進行遊戲，並規畫客家美食品嘗及戰說客語的地點，7月至10月每月100名。

8月28日、9月3日及9月4日的午後，在蕭如松藝術園區有3場「暢秋蕭如松」活動，除了大樹下小市集、客家菜包DIY，感受竹東小鎮的藝文風情，還邀請10組音樂人從蕭老師的美術運動出發，唱出客家土地、環境生態及人文關懷。

「酷客小學堂」邀請老師帶著學生在園區進行蕭如松老師風格的生活態度、禮節、品格的體驗，在欣賞畫作外，並實地學習與體驗蕭如松一生奉行的美術運動。

李安妤說，9月20日是蕭如松老師百歲冥誕，將舉辦論壇感念蕭如松對台灣美術界的貢獻，邀請國內知名專家學者發表論文，並向各地商借到100幅蕭如松老師的作品，在美術館展出後到南部縣市做巡迴展，讓全國各地藝文愛好者更了解這位傳奇的水彩畫家。活動訊息請上蕭如松藝術園區臉書粉絲團查詢。