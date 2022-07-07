增強新住民職場競爭力，並培力托育人員，新北市社會局委由生命小鬥士愛心協會，在三重新住民中心辦理「新住民托育人員輔導專班」，給予134小時的保母專業訓練課程，新住民在結訓後，即具有居家托育人員的資格，若再通過考試，取得證照，即能進入私立或公立托嬰中心擔任托育人員，薪資可望超過3萬元。

具有勞動部保母監評資格的老師顧惠珍，透過PPT和實際示範，教導學員如何幫嬰兒洗澡，在洗澡之前還必須先用肥皂將自身雙手洗乾淨，否則會扣10分。一旁的新住民邊看邊做筆記。

來自韓國的金志奈，嫁來新北市2年多，她的先生從事室內裝修，已育有一名1歲7個月的女娃，肚子裡還有8個月的男胎，她報名參訓，一方面想加強自己照顧嬰幼兒的能力，另方面想說將來有機會也可以擔任保母工作。

另名家住蘆洲的印尼籍新住民陳優妮，小孩已6歲，準備上小學，她和老公計畫生第二胎，希望學習專業的育兒技巧，未來也可以擔任居家保母；同為印尼籍的林向宜，則抱定要考取證照的決心，希望能進入公托中心服務。

「新住民托育人員輔導專班」專案負責人謝明真，為生命小鬥士愛心協會前任理事長。她表示，原衛福部社家署規範的托育人員課程只有126小時，包含嬰幼兒的情緒認識及處理、遊戲與活動設計、營養與膳食設計等，但新北市要求增加8小時的嬰幼兒照護技術課程，變成134小時，同時為使每位學員都能專心上課，協會還出動工作人員借用3樓教室幫忙照顧新住民的11位小孩。

社會局長張錦麗表示，依據CEDAW公約精神，並落實SDGs「實現性別平等，並賦予婦女權力」，市府特別舉辦新住民保母專班，原預定招生20名新住民，並聘請專家老師幫忙上課、訓練，結果反應熱烈，共有26名參訓，顯見保母課程深受新住民姊妹喜愛。

張錦麗說，協會在完成134小時課程訓練後，還會協助輔導考照，讓新住民姊妹可以藉此就業，翻轉經濟能力，同時也可以培力居家保母或托嬰中心的人才資源，可說具有多元、友善的效益，後續會視成效再開班培訓。