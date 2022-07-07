我國好手張育成本季表現不佳，接連被守護者、海盜指定讓渡，多次面臨失業危機，但他的運氣相當好，在未滿7天時又被光芒簽下，加盟本季第3支大聯盟球隊，而接下來他會面臨什麼樣的競爭令人好奇，今天光芒宣布將布魯漢(Vidal Bruján)下放3A，同樣身為內野工具人的張育成有望得到更多機會，他最快於台灣時間周六報到登錄。

The Rays have optioned INF/OF Vidal Bruján to Triple-A Durham. — Rays Communications (@RaysPR) July 7, 2022

而隨著球隊將布魯漢下放小聯盟，若張育成能有好表現，有機會取代對方的位置，布魯漢同樣為內野工具人，主防二壘，本季累積138個打數僅有23支安打(2轟)，貢獻15打點，打擊率是低迷的.167，先前就傳出他可能成為下放小聯盟的人選，此外游擊手沃斯(Taylor Walls)也是「留校察看」的球員其中之一。

#Rays Cash said Brandon Lowe (low back issue) will start a rehab assignment on Thursday with AAA @DurhamBulls, expectation is a return to majors after All-Star break — Marc Topkin (@TBTimes_Rays) July 6, 2022

光芒從讓渡名單中選走張育成，讓他得以延續大聯盟生涯，同時把受傷的布蘭登羅(Brandon Lowe)移至60天傷兵名單，美媒透露光芒主要是想增加板凳火力。不過光芒今天也宣布，布蘭登羅將從明天到3A進行復健賽，教練有表示不一定能在明星賽前歸隊，但無論如何張育成都得好好把握這約20天的時間(明星賽為19日)。