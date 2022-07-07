全宇-KY（4148）不畏原物料價格及國際油棕價格波動較大，業績依舊開紅盤，自結6月合併營收以3.48億元再創歷史單月新高，年增率70.39％，累計上半年營收15.89億元，年成長63.29％。

由於下半年產能接近滿載，且印尼新廠也將如期於下半年重新啟動，法人看好該公司今年營收獲利將有亮麗表現，明年也能續保成長動能下，激勵該股七日股價一早就亮燈漲停，儼然成為生技類股指標。

全宇表示，若不考量俄烏戰爭影響，大馬油棕局年初時對今年度油棕價格的預估，原就落在每公噸4,000令吉上下，客端需求及應用並未受到國際油棕價格波動的影響。

從種植園標案開標結果來看，儘管原物料價格的波動可能拉開化學肥料與複合肥料的價格差異，下半年複合肥佔營收結構比重仍可望自上半年的63～65％進一步提升到65～68％。由於公司在原物料採購控管上相當謹慎，並無囤積大量高價原物料的情形，且複合肥料是以化學肥料、有機質及微生物混合調配而成，原物料的價格下跌也可同時降低複合肥料的成本，現階段對複合肥的毛利率穩定仍有助益。

展望後市，全宇表示，第三季為傳統旺季，無論是大馬境內或印尼市場的客端需求都持續看好，下半年產能仍接近滿載，印尼新廠也將如期於下半年重新啟動，為2023年之後的營收來源注入新的動能。