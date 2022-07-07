新竹市前市長林智堅近日爆發論文門，讓不少網友好奇「台大國發所在研究什麼啊？」引發熱議。其實過去就曾有台大國發所的學生說明，國發所橫跨了各個社會科領域，因此若有心就能進行多元化的學習。

有網友在PTT發文表示，「台灣第一學府台大，其中的國家發展研究所這麼屌的名字，請問裡面究竟在研究什麼？」文章一出迅速吸引不少網友留言「研究自己勝選這種鳥事」、「古早以前改名還鬧過一波」、「研究怎麼洗學歷」、「也有政治、經濟、社會，定位很奇妙的系所」、「研究如何讓你當學術小偷」、「前身三民主義研究所，笑死，看看現在誰在唸」。

事實上，台大國發所過去原名為「三民主義研究所」，直到2000年才更名為現稱「國家發展研究所」，目標是藉由國家發展之理論與實務，開展政治、法律、經濟、社會、中國大陸研究與兩岸關係等領域之整合研究，並培育相關社會科學人才，期望在21世紀能對國家社會發揮更大的貢獻。

由於國發所橫跨政治、經濟、法律等領域，因此過去就遭不少人抨擊不正統，考不上專業科系才去考取國發所的專業組別，不過曾有讀過國發所的網友說明，由於教授背景多元、橫跨不同學系，因此只要用心調配課程，就能接觸不同面向領域的學術課程，學生也來自各種領域，「但缺點也顯而易見，因為以上各學門要再細分的話就有眾多領域，本系老師也只能涵括該學科部分領域的研究範疇」。