甫勇奪國際香水盛事A＋OA（The Art and Olfaction Awards）獨立設計獎的花蓮女孩潘雨晴，將富里稻草的氣味融入香水，預計中秋節期間舉辦「富里有人藝術季」，並邀集20多為台日韓籍藝術家在現場聞香創作，盼讓富里成為有獨特香氣的藝術之鄉。（羅亦晽攝）

「花蓮米倉」富里鄉近年有許多返鄉青年陸續舉辦音樂季、藝術季等活動，替家鄉注入活力，其中，甫勇奪國際香水盛事A＋OA（The Art and Olfaction Awards）獨立設計獎的潘雨晴，將富里稻草的氣味融入香水，預計中秋節期間舉辦「富里有人藝術季」，屆時將有20多為台日韓籍藝術家在現場替該氣味創作，並由當地居民扮演導覽員向民眾介紹，盼讓富里成為有獨特香氣的藝術之鄉。

來自花蓮富里的潘雨晴是台灣茶香水創辦人，屢次在國內外辦理氣味展均獲好評，不僅得到國際香水大獎，還被日本媒體喻為「天才氣味設計師」，不過她跟許多在外打拼的遊子一樣，每次回家鄉時，見當地人口不斷減少與老化的景色時，感觸很深，因此決定以專長「調香」為出發，結合地方特色調製一款屬於富里味道的香水，並辦理「富里有人藝術季」，邀集20多位藝術家在當地聞香創作。

潘雨晴說，自己趁2年疫情期間回到家鄉，了解曾經熟悉卻又陌生的地方，除結合稻米、稻田與稻草等屬於富里的特色，研發「富里有人」氣味香水，並已寄給台灣、日本、韓國等20多名藝術家，屆時讓他們透過直覺就地聞香創作，讓在地文化能與國際接軌。

潘雨晴說，藝術季預計舉辦在月圓人團圓的中秋佳節期間，活動場地包含富里多個觀光景區，並由當地村民當起導覽員，向遊客介紹各項作品，「期間如果看到吃檳榔穿坨鞋的導覽員千萬不要感到驚訝」。

潘雨晴說，藝術季預計舉辦在月圓人團圓的中秋佳節期間，活動內容包含裝置藝術、音樂、舞蹈、現場創作等，期程至少一個月，不過把人帶進來之餘，更希望活化當地產業，因此她也成立「富里有人協會」，並將相關資訊放在臉書粉絲專頁上，盼能藉此將各種資源導入家鄉，以不破壞當地自然樣貌為原則，讓藝術翻轉富里，活化富里。