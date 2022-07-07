根據聯準會（Fed）發布的6月14、15日政策會議紀要，由於通膨情勢不斷惡化，以及擔心外界對聯準會改善通膨的能力失去信心，美國央行官員在6月會議上一致支持大幅升息75個基點（3碼），並重申抑制物價的決心。

在聯準會召開6月會議的前幾天，美國發布的5月CPI年通膨率進一步升至8.6%，讓該央行認為通膨已在春季到頂的希望落空。

該會議紀要指出，與會者一致認為自5月會議以來，近期的通膨前景已經惡化，使6月有必要升息75個基點作為「限制性」貨幣政策的一部分。

由於食品和汽油價格上漲給美國家庭帶來壓力，以及迄今沒有證據顯示聯準會的行動已經開始抑制創下40年來新高的通膨，許多決策官員認為重大的風險在於一旦大眾開始質疑聯邦公開市場委員會（FOMC）調整政策立場的決心，高漲的通膨就可能變得根深蒂固。

因此，聯準會做出了1994年以來第一次升息3碼的決定，並表明將進一步調升利率，決策官員們預期在7月會議可能調升基準隔夜利率50或75個基點。

此時聯準會內部已沒有「鷹派」和「鴿派」之分，決策官員們一致同意將利率提高到足以使通膨率回落到聯準會設定之2%目標，並認同必須讓大眾相信央行準備這麼做。

會議紀要指出，與會者一致認為目前的經濟前景需要央行轉向「限制性」的政策立場，他們並認同如果通膨壓力仍然居高不下，採取更具限制性的立場可能是合適之舉。

該會議紀要並未明確指出經濟衰退的風險，但聯準會官員認為數據顯示第二季美國國內生產毛額（GDP）呈現「擴張」，且就業市場仍然緊俏。

美國第一季GDP季減年率終值為1.6%，如果第二季GDP再度出現負成長，即符合經濟陷入「技術性」衰退的定義。

儘管聯準會官員預期美國第二季經濟反彈，但也坦承經濟面臨下行風險，同時也擔心聯準會的政策可能對經濟造成「超乎預期」的影響。

部分分析師認為，這個影響可能已經形成，相關的跡象包括最近石油和其他大宗商品價格大跌、債券殖利率下滑，以及對經濟衰退的擔憂持續升高。

在會議紀要發布後，根據芝加哥商品交易所（CME）FedWatch利率期貨交易數據，市場認為聯準會7月升息75基點的可能性從87.9%升高至90.3%。