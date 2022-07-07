Morningstar發布「美國股票市場2022第三季展望報告」，Morningstar首席美國市場策略師Dave Sekera表示：美國股市目前的估值為2020年3月疫情及2018年12月市場恐懼增長放緩以來最低。市場普遍對經濟前景過於悲觀，目前並不應減持股票，而是明智增持股票的時機，特別是具寬護城河(Wide Moat)的公司。

Morningstar認為，具有「寬護城河」股票尤其具吸引力，而現在這些個股的估值偏低，股價平均較Morningstar公允價值低22%。這類型企業除了能夠在長期跑贏大市，獲得超額回報外，亦擁有更大的定價權，能夠將成本增加轉嫁予客戶以維持利潤，令估值不受通脹環境影響。

Morningstar遴選的寬護城河個股包括：Meta、Walt Disney、Boeing stock、Amazon、Intel、Salesforce、Lan Research、Alphabet、Workday、Applied Materials、Wells Fargo、3M、ServicedNOW、BlackRock、Ecolab等。

Morningstar美國經濟研究主管Preston Caldwell表示：「我們對美國長期GDP的預測較市場樂觀。隨著供應鏈問題影響減退，經濟將在2024年反彈，FED將根據需要撤銷貨幣緊縮政策以提供對市場的支持。預計2022之後，通膨的下降速度會比市場預期更快。」

Morningstar認為，美國股市現在估值比Morningstar公允價值估計低17%。防禦型股票跌幅小於大盤，因此機會相對較少。低估值股票數量最多來自經濟敏感板塊，因為如果經濟陷入衰退，這些板塊將受到最不利的影響。但現在市場反應過度，而且經濟短期內並不會出現衰退。