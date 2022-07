美國聯邦參議員史考特(Rick Scott R-FL)今下午抵達台展開為期3天的訪問。總統府發言人張惇涵表示,總統府除表達誠摯歡迎之意,蔡總統也將在7月8日上午於總統府接見訪問團。

張惇涵表示,史考特參議員是繼4月美國聯邦參議員葛瑞姆(Lindsey Graham R-SC)率領孟南德茲(Robert Menendez D-NJ)等,共6位重量級參眾兩院議員訪台,以及5月底聯邦參議員達克沃絲(Tammy Duckworth D-IL)造訪後,今年第8位台來訪問的美國國會議員,充分展現美國國會對台灣的堅定支持。

張惇涵說,此行為史考特參議員首次訪問台灣,但史考特參議員長期對台灣高度友好,並且數次於美國國會提出友台議案。包括去年2月提出「防止台灣遭侵略法案」(Taiwan Invasion Prevention Act),以及今年3月提出「透過金融制裁阻止中國侵略台灣法案」(Deterring Communist Chinese Aggression Against Taiwan Through Financial Sanctions Act)等。

張惇涵表示,尤其在今年4月間,史考特參議員拜訪我國駐立陶宛台灣代表處,成為首位造訪我國駐立陶宛代表處的美國國會議員,也代表美國國會以實際的行動,具體支持台灣與立陶宛深化合作關係。

張惇涵表示,今年5月間,史考特參議員更是參與聯邦參院外委會發起的聯名函,籲請拜登總統將台灣納入「印太經濟架構」(IPEF),並且兩度連署支持台美洽簽雙邊貿易協定(BTA)聯名函等,是美國國會支持台灣的重要力量。總統府也期待,透過此行的面對面交流,能夠持續深化台美關係,並推進各項領域的合作夥伴關係。