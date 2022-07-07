台灣運彩xT1聯盟2022年選秀會下周二（12日）登場，聯盟一連三天推出「選秀球探系列報告」，分析今年選秀年輕好手戰力。

以下是2022年選秀球探報告-白曜誠

【經歷】

在台中長大，白曜誠原本在東山高中只想玩票，不過教練廖覎鋕南下執教後，卻真正開啟了白曜誠的籃球人生，白曜誠雖然在高中時期沒受到太多注意，進入義守大學後持續成長，也曾加入對岸的新疆青年隊，今年2月首度入選中華隊，在世界盃資格賽的3場比賽均先發，平均可以砍進7.7分、2.3助攻，表現可圈可點。

【球風分析】

白曜誠屬於高後衛，比較不用擔心身材劣勢的問題，在後衛的技巧方面也很全面，擔任控球後衛或得分後衛兩相宜，與進攻力旺盛的洋將後衛不會有搭配的問題，能夠爭取到更多的上場機會，白曜誠在義守時期也常投進關鍵一擊，具備有狙擊手的能力。

也許是雙能衛的刻板印象，白曜誠反而在控球與得分的角色會陷入混淆，尤其是擔任控球後衛時，主導性不足，往往流於配合角色，這在更強調個人能力的職籃，不見得是好事，白曜誠必須更強勢，才能讓球隊安心將主控位置交給他，另外在三分球命中率方面，UBA上學年度僅1成89，如果無法大幅提升，在職籃戰場恐怕難獲上場空間。

白曜誠小檔案

身高：183公分

公斤：76公斤

位置：控球後衛、得分後衛

就讀學校：義守大學

UBA表現：10.8分、5籃板、4.5助攻、2.2抄截（110學年度，碩一）