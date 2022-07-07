動畫大師高畑勲對日本動畫產業貢獻深遠，片商甲上娛樂近日舉辦「高畑勲影展」，帶來《螢火蟲之墓》、《兒時的點點滴滴》、《平成狸合戰》、《隔壁的山田君》、《輝耀姬物語》以及宮﨑駿企劃的《熊貓家族》6部電影將於本周五起於全台威秀影城獨家上映。邀請林依晨擔任引言人，向來低調的她看完電影有感而發，爆出許多真心話，《兒時的點點滴滴》片中講述的校園生活，讓她狂冒粉紅泡泡，羞認：「我小學五、六年級的時候也跟女主角妙子一樣，喜歡過棒球隊的一位男孩，棒球隊的確是很多女孩心目中的天菜！」並笑言往事像有一層濾鏡，讓她光是回憶都覺得溫暖。

《兒時的點點滴滴》女主角妙子與暗戀她的棒球隊男孩。（甲上提供）

林依晨擔任「高畑勲影展」引言人有備而來，她從小就是《龍貓》鐵粉，特別熬夜再次重溫6部電影，也做了許多功課，形容吉卜力工作室出品的動畫都有「溫暖、深刻、耐人省思」特質，自認個性和《兒時的點點滴滴》的女主角妙子相似，經常透過回顧過去來思考人生課題，進而去做出行動改變現況，被封為戰爭電影神作的《螢火蟲之墓》更看了無數次。令人意外的是，在影展這麼多的動畫角色裡面，林依晨最想看到《平成狸合戰》裡面999歲的狸貓爺爺出現在她眼前，原因相當搞笑：「999歲耶！你不會想看一下嘛？」想見識這位狸貓長老如何用近千年功力施展法術，好奇心爆發。

林依晨表示《輝耀姬物語》女主角和自己的女兒都超像小海獅。（甲上提供）

林依晨事業、愛情兩得意，現在更是有女萬事足，從「晨神」變成「女兒傻瓜」，她透露最想和女兒一起看《輝耀姬物語》，因為片中輝耀姬嬰兒時期的軟萌模樣和女兒超像：「和她剛開始爬的時候好像喔，都是小海獅！」還樂得比手畫腳起海獅爬行的動作。而當林依晨被問到這次影展中哪一部電影最能代表現在的人生階段，她毫不猶豫地選擇《隔壁的山田君》，滿臉洋溢幸福地說：「生活不簡單，要有有趣的家人相伴！」推薦觀眾帶著全家大小進戲院欣賞，原本鬱悶的心情將會一掃而空。