日本遊戲王作者高橋和希 沖繩傳死訊 17:012022/07/07 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 日本人氣漫畫作品「遊戲王」從漫畫、動畫至遊戲，皆是許多 人的童年。(圖／shutterstock) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本放送協會（NHK）今天報導，日本人氣漫畫「遊戲王」作者高橋和希死亡，享壽60歲。 報導指出，7月6日上午10時30分左右，在沖繩縣名護市海面發現有人身著浮潛器具漂浮，名護海上保安署今天確認是高橋。海上保安署與警方正在調查事發經過。 《遊戲王》作者高橋和希驚傳逝世 遺體在沖繩外海尋獲 基隆出發 用探索南北極的深度玩法 開啟日本夢幻跳島假期 拜登亞洲行 美國空中指揮機E-4B飛抵沖繩 #高橋 #遊戲王 #沖繩 #死訊 #日本放送協會 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 無人島露營聽到詭異窸窣聲 男出帳驚見「持刀殺人蟹」 17:392022/07/04 搜奇 美日擬共用琉球的美軍彈藥庫 拚維持「有事」時的續戰力 22:042022/05/16 國際 俄5艘軍艦穿過沖繩本島與宮古島之間 日本警戒 07:502022/06/20 國際 日本周邊海域演練逾2周 陸遼寧艦駛入東海或將返航 20:192022/05/23 兩岸 日本解封旅宿露曙光 嘉泥樂看沖繩飯店下半年業績 22:242022/06/14 財經 國戰會論壇》沖繩回歸50週年 影響台日戰略安全（蘇秦） 00:002022/05/20 海納百川 沖繩回歸日本50週年 基地集中及所得差距成課題 13:532022/05/15 國際 《水泥股》嘉泥張剛綸：沖繩飯店住房率回升 看好金雞母台泥後市 12:282022/06/14 財經 3架中共轟6機飛經沖繩 日本戰機緊急升空因應 10:222022/06/24 國際 日本新增逾1.6萬例 東京大阪沖繩疫情有升溫跡象 23:012022/06/25 國際 國際熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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