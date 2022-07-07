日本放送協會（NHK）今天報導，日本人氣漫畫「遊戲王」作者高橋和希死亡，享壽60歲。

報導指出，7月6日上午10時30分左右，在沖繩縣名護市海面發現有人身著浮潛器具漂浮，名護海上保安署今天確認是高橋。海上保安署與警方正在調查事發經過。

《遊戲王》作者高橋和希驚傳逝世 遺體在沖繩外海尋獲
基隆出發 用探索南北極的深度玩法 開啟日本夢幻跳島假期
拜登亞洲行 美國空中指揮機E-4B飛抵沖繩
#高橋 #遊戲王 #沖繩 #死訊 #日本放送協會