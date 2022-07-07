中研院今(7)日公布新科院士，由院長廖俊智(中)主持，台大校長管中閔(右)以人文及社會科學組召集人身分出席。(李侑珊攝)

中研院院士會議先前因COVID-19疫情延宕2年，今年終於在7月4日至7日舉辦第34次院士會議，並選出第33屆新科院士，共19名學者當選，也讓現有院士從264人新增至283名。7日新科院士出席記者會施銘哲（左1）、司徒惠康（左2）、林昭庚（右3）、林麗瓊（右2）及唐堂（右1），中研院院長廖俊智（左3）出席道賀。（鄧博仁攝）

中研院今(7)日公布新科院士，共有19人當選，女性院士共有4人，其中兩人來自台大，分別是在台大凝態科學研究中心擔任特聘研究員林麗瓊，以及經濟系特聘教授李怡庭，校方在記者會後發布新聞稿，表達全體師生的敬佩與恭賀。

林麗瓊在台大除了擔任凝態科學研究中心擔任特聘研究員，也是新穎材料原子級科學研究中心主任、物理系何聘教授。

台大介紹林麗瓊的學經歷，指出1981年從台大物理系畢業之後，便前往美國哈佛大學取得應用物理學碩博士文憑。曾任台大凝態科學研究中心主任、美國奇異公司研發中心材料科學研究員。曾榮獲教育部學術獎 (2018) 、台灣真空學會會士 (2018)、台灣傑出女科學家獎 (2017)等。

林麗瓊的學術專長為擬態物理、材料科學與奈米科學等方面，她所帶領的尖端材料實驗室主要研究領域為半導體、光電與能源材料，探討以先進薄膜技術所合成低維度奈米材料的成長機制、微結構與各種物理及化學性質的關係，從而開發其應用潛能；同時也致力於開發新穎材料及建置綠色與環保製程。

林麗瓊在中研院公布院士記者會之後受訪時表示，能夠獲得院士殊榮，不只是對自己的肯定，也代表台灣對學術研究的重視不斷提升。

林麗瓊說，她從美國回到台灣從事學術工作已28年，最感謝的人就是丈夫陳貴賢，兩人都在台大任教，也一樣從事科學研究與教學工作，一路上的陪伴，還有個性上的互補，都是給予她從事學術工作的最大支持。

台大另一位獲選為院士的李怡庭，現任中央銀行理事。

台大說明，李怡庭在1980年代從台大獲得國際貿易學士與經濟學碩士文憑之後，便前往美國賓夕法尼亞大學攻讀經濟學博士，曾任清華大學經濟系助理教授、副教授、教授，並於1997年擔任美國聯準會訪問學者，曾榮獲第15屆社會科學類國家講座(2011)。

李怡庭的研究領域是貨幣理論、銀行與金融市場等，特別是以個體理論為基礎、搜尋模型為工具的總體貨幣理論，常為央行政策提出建言。