觸控面板廠TPK-KY（3673）7日公布2022年6月份自結合併營收為新台幣80.56億元，較前一月份增加7.9％，較去年同期增加13.5％。

2022年第二季自結合併營收達新台幣223.36億元，較前一季減少11.0％，較去年同期減少9.2％。今年第二季筆電供應鏈原材料供應上受到大陸封控管理的衝擊大，宸鴻表示，大陸封控管理不只影響供應鏈，也衝擊大陸市場的需求，4月、5月出貨都受到影響，6月隨著解封後出貨正常，不過第二季也是五窮六絕的傳統淡季，整體來看營運表現相對處於低檔。