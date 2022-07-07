民進黨桃園市長參選人、新竹市長林智堅的雙碩士論文捲入疑似抄襲風波，其中更延燒到台灣大學的校譽，同樣身為台大教授出身的台北市長柯文哲今日再批評，台大發出的碩博士論文如果有抄襲造假，校譽就毀了，強力呼籲成立委員會調查，另也質疑陳明通可以指導173份碩博士論文數量驚人，整件事應該要查個水落石出。

柯文哲今下午出席活動受訪表示，自己作為台大教授，呼籲台大一定要成立論文審查委員會，2個月內完成調查，不然未來選戰來臨，台灣大學會被搞垮。另表示當年還是全職醫生時也曾替學生掛名論文，當時每天工作12小時，也只能掛名10個人，陳明通可以指導173個學生，酸陳真的很厲害。

柯文哲最後重申，自己身為台大一份子，嚴正呼籲落實調查，不然台大的校譽就全毀，柯文哲更提當年楊泮池指導論文抄襲案，只是在學生論文掛名就被逼退台大校長，那如果是老師（陳明通）自己指揮抄襲，更要查個水落石出，不能讓謠言滿天飛。