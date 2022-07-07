謝姓男子因為在阿蓮區開設賭場，他於2020年5月要求時任湖內警分局阿蓮分駐所副所長張順凱高抬貴手，並以10萬元新台幣行賄，說要給張「吃紅」。張果斷拒絕，並向警高層報告此事。橋頭地院7日一審宣判，對謝男依貪汙治罪條例判處有期徒刑1年2個月，褫奪公權1年，追徵為犯罪用未扣案的10萬元。

謝姓男子因為曾經犯下刑法意圖營利聚眾賭博罪，被張順凱抓過，因次兩人結識。張順凱於2020年5月3日巡邏到阿蓮區某處時，懷疑某民宅可能有設職業賭場，且謝男的車輛就停放在該處。

張順凱當時問謝男：該處是否作為職業賭場？謝對此否認。張順凱告知謝：若有知情違法賭博事證，請與警方配合等語，並互留電話後便離去。張順凱後來隔幾天又致電謝男，詢問是否有相關賭博事證，謝男因此約了張順凱見面。

兩人當晚到阿蓮區分駐所碰面，在談話中，張順凱一再詢問是否有賭博事宜，但謝推諉並說願意提供槍械、毒品等情資，並請求張不要查緝賭場。之後謝男竟拿出以橡皮筋捆成1疊的現金10萬元，放在茶几下層，並對張說：「跟你交個朋友，給你吃紅。」

張順凱對此立刻拒絕，並持手機拍攝現金與錄音，並向湖內分局分局長與督察室報告此事。張順凱目前任職於新興警分局中正三路派出所所長。

此案經檢警調查後，橋頭地院7日宣判，謝男犯貪汙治罪條例之非公務員對於公務員關於違背職務之行為，行求賄賂罪嫌。判處1年2個月，褫奪公權1年，追徵為犯罪用未扣案的10萬元。