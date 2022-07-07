灃食公益飲食文教基金會在全台各地學校推動飲食文化教育。（葉俊甫提供／謝明俊苗栗傳真）

灃食公益飲食文教基金會舉辦食育教師比賽，歡迎苗栗學校老師報名參賽。（葉俊甫提供／謝明俊苗栗傳真）

灃食公益飲食文教基金會在全台各地學校推動飲食文化教育，並舉辦食育老師比賽。（葉俊甫提供／謝明俊苗栗傳真）

食農教育法已三讀通過，苗栗縣是農業大縣，多所國小、國中原本搭配各地農會推廣食農教育，透過實際的農業栽植體驗，增加小朋友的食農知識，主推食育教育的灃食公益飲食文教基金會，將舉辦食育教師大賽，歡迎苗栗地區幼兒園、國小老師踴躍報名參加，未來可引導孩子對飲食文化的興趣與認識。

灃食文教基金會經理葉俊甫表示，隨著《食農教育法》三讀通過，飲食知識向下札根更為重要，為了從小培養孩子對飲食文化的興趣與認識，基金會向全台教師發出召集令，鼓勵發想飲食教育創意教案，引導孩子對飲食有更深認識，了解「吃」不僅只是吃，啟發他們對環境、社會與文化有更多面向的思考。

基金會從2018年起深入國小校園深耕《營養5餐》計畫，全台目前在4縣市有14間示範學校，同時集結各飲食領域專家製作多元知識內容，累積了豐富的教材、圖譜、教案與動畫影片等，可免費在飲食資源網下載使用。

今年基金會特別鼓勵食育教案設計融入原住民族、客家或新住民等特色文化元素，透過教案傳遞尊重多元文化的理念，苗栗是客家大縣，基金會特別向苗栗縣各學校老師招手，歡迎一起報名參加比賽。

這項「2022灃食SUPER食育教師大賽」希望激勵校園第一線教育工作者，為飲食教育共同努力，徵選的教案需結合「營養5餐飲食教育資源網」的知識內容，發展出6~8節課的食育創意教案，角逐最高榮譽金獎5萬元的殊榮，並成為最SUPER的飲食教案團隊！

這次賽事分為幼兒園組及國小組，教師可個人報名或組隊報名。入選決賽者，將可獲得至少5千元的獎金，並在決賽以簡報一較高下。今年以「校園午餐、飲食文化、在地食農、環境永續」為徵件主題，希望透過課堂上的教案交流，擴大飲食教育的可能性。