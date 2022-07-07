韓國政府7日表示，在大規模景氣復甦激勵政策實施多年以後，自己的財政體質已漸漸受損。因此，日後將緊縮政府支出避免債台高築。同時，計畫最晚在2027年以前，將公債占GDP比重設法維持在55%左右。

韓國政府也指出，目標是將財政赤字占GDP比例，從2022年估算約5%，降至疫前的3%或是更低。因此，以後將嚴格規劃新冠疫情相關支出，同時也會出脫公營企業旗下非必要性資產，嚴審國營事業人力需求以及薪資待遇等。

新冠病毒在2020年爆發後，在陸續推出像是廣發現金等各項刺激經濟成長措施之後，韓國舉債金額與GDP比重，就從疫前2017年的36%，大增至2022年的50%。

韓國今年國債規模，預估將首次突破千兆韓元大關，且增至1068.8兆韓元，約8190億美元，與2017年的660兆韓元相比，暴增1.6倍。就國際標準而言，一國的負債占GDP比例，若不超過60%就算是財政體質不錯的。