八貫(1342)今(7)日召開股東臨時會，進行董事會任期屆滿前的全面改選，會中選出董事7席（含獨立董事3席），新當選之董事包括劉宗熹、徐光輝、蕭宇喬、Bemis Associates Inc.代表人Stephen Wendell Howard、施新川、潘憲與邴兆齊等7位，隨後召開的董事會，劉宗熹續任董事長。

八貫表示，此屆新任董事新血中，包括南良國際董事蕭宇喬(一般董事)與福特六和汽車前總經理邴兆齊(獨立董事)，南良國際為全球知名的高科技和功能性紡織材料廠商，蕭宇喬已擔任南良董事多年，相關產業經歷豐富亦嫻熟；邴兆齊服務於福特汽車超過20年，曾負責帶領福特六和汽車導入全球福特生產系統，並邁入智慧製造，兩位新任董事將與具經營實績的董事會，將帶八貫邁向多元策略性整合發展。

八貫今日同步公告6月營收為2.1億元，累計第二季營收6.3億元，上半年營收12.4億元，年增率分別為16.47％、35.7％與38.52％，皆為歷史同期新高表現，上半年業績增長係受惠新產品與新客戶之訂單需求挹注，且亦將成為今、明兩年新的營收成長動能。

八貫指出，第二季毛利率表現，在產品組合優化、漲價效益與台幣貶值等助力帶動下，預期可望優於第一季，第二季獲利表現正向無虞，展望第三季訂單，目前在手訂單可安排出貨已優於去年同期，下半年營運樂觀以待。