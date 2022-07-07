有些人思考速度快，當其他人還在討論問題時，他們不只先想到答案，甚至已開始想下一個問題，就連思考方式也與人不同。命理專家小孟老師在臉書粉專發文，分享思考最迅速的5星座，由於他們總是能想到別人想不到的事情，因此常被視為外星人。

1、雙子座

雙子座想法變化快，上一秒想到A方案，下一秒可能就變B方案，總是不按牌理出牌，有時讓人捉摸不定，不過他們同時又有些固執，一旦有了堅持要的想法，他們就會做到底，絕不會輕易改變，給人一種非人類的狀態。

2、摩羯座

摩羯座思想很跳躍，想事情的方式喜歡與他人不同，他們善於觀察周遭的每一個人，因此當身邊的人有心事或心情低落時，都可以找摩羯座幫忙，他們會從另一個角度看待事情，幫助對方解決問題。

3、天蠍座

天蠍座心思細膩，他們經常觀察別人，並從中了解每個人的性格，只要別人使一個眼神，或是主管想要什麼，天蠍座就能馬上明白，滿足對方的需求，像是擁有心電感應一樣，知道別人在想什麼，讓別人覺得不可思議。

4、天秤座

天秤座反應力很好，而且能夠舉一反三，很多事情一點就通，不僅如此，還很會聊天，知道什麼場合該說什麼話，雖然通透人生的無常，但依舊對人生抱持樂觀態度，無論面對什麼問題，總能開心面對，總讓人覺得他們宛如異類。

5、水瓶座

水瓶座有一心多用的能力，而且他們適應力強，無論到什麼新的地方，他們經常覺得自己來過，遇到新的人時，甚至還會覺得對方面熟，似乎活在平行時空，而且他們第六感很強，總能提前感知到朋友將面臨哪些難關，建議水瓶座可以靠打坐提升自我境界。