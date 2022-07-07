健喬（4114）受惠「愛克痰」出貨供不應求，六月營收3.36億年成長29％，前六月營收20.26億，年成長31％，淡季不淡。預期下半年在中國銷售計畫啟動後，海外市場的營收貢獻，將帶動營收獲利持續成長。

此外，該公司六月也有剛入帳的土地出售利益，法人看好健喬2022年將是獲利的爆發年。

健喬表示，「愛克痰」五月需求暴增，曾造成供貨吃緊，藥局通路瘋狂掃貨導致NAC爆量，健喬全員加班，讓市場供貨得到紓解，因此藥局通路端的搶貨已經平息。

惟在OMICRON確診數漸漸脫離高原期，開始呈現丘陵式的下滑的同時，醫院端開立處方的需求仍然維持在高原期，從「愛克痰」兩個劑型看來，都仍然呈現超常成長。發泡錠劑型六月單月銷售金額較去年同期成長62％；顆粒劑型小鳥包六月單月銷售金額較去年則成長58％。公司預估，由於疫情帶來品牌擴張效應，屆時疫情緩和，「愛克痰」的市占率也勢必再拉升，銷售會持續維持高成長。

海外市場方面，香港市場及澳門市場在醫院標單陸續得標之後，也在六月創下僅次於三月的銷售紀錄，其中由日本橘生製藥專利授權於健喬香港查登的原廠藥「Urief優列扶」成功打入醫院通路，是銷售紀錄創次高的最主要原因。

健喬累計合併營收已經連續幾月維持三成以上成長，下半年在「愛克痰」中國銷售計畫啟動後，也將有另一波海外市場的營收貢獻。