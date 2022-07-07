工業電腦龍頭研華（2395）6月營收衝上64.34億元，年增27.48％，月增14.6％，累計第二季營收168.24億元、上半年營收329.44億元，同步創下歷史新高，業績成長動能強勁，上演「一日填息」戲碼。

研華7日除息8元，受惠在手訂單暢旺，以及業績強勢攻高，下半年業績可望逐步向上等利多加持，吸引買盤進場卡位，盤中即順利回補328.5元除息缺口，最高來到332元，終場收327.5元。

研華表示，以區域別來看，6月營收以北美、中國及新興市場最為強勁，年對年分別成長44％、14％及27％，日本市場則年對年微幅衰退。事業群表現而言，以物聯雲事業群（CIoT）、應用電腦事業群（ACG）及服務物聯網事業群（SIoT）表現最佳，分別較去年同期大幅成長68％、37％及27％。

研華上半年營收329.44億元，年增20.36％，創歷史新高。區域表現以北美、歐洲及新興市場最為強勁，年對年分別成長37％、25％及40％。

研華表示，中國市場已完全復工，累計營收較去年微幅成長。各事業群表現方面，以應用電腦事業群及服務物聯網事業群表現最佳，年對年分別成長62％及47％。嵌入式物聯網平台事業群及物聯雲事業群較去年同期成長逾兩成。

研華指出，隨著華東解封、料況緩步紓解，加上集團產能布建完成，研華整體營運逐步升溫，包括北美、中國、台灣、東南亞等市場單月營收皆為今年以來新高水位。

而在接單方面，六月份接單/出貨比值（B/B Ratio）為1.1，累計一至六月BB Ratio為1.25，顯示過往客戶端擔心交期過長與漲價因素，積極下單狀況已不復存在，接單狀況逐步回歸以往年度水平。