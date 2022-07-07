韓劇《魔女寶刀未老》由「復仇女王」李幼梨攜手《婚詞離曲》李敏英、《皇后的品格》尹素怡主演，三姝心中都有想除掉之人，於是決定化身魔女上演絕地大反攻的黑色喜劇。

李幼梨主演過多部話題狗血復仇劇，每部都有超高收視率，不過這次她顛覆過往甜美氣質，以黝黑膚色、爆炸頭、滿身肌肉的狂野造型登場，飾演全職家庭主婦孔瑪莉，在發現主播老公外遇偷吃嫩妹鄰居後，不只霸氣狠踹對方命根子，更硬起來尋找另類方式折磨老公，她也直呼：「這是我演過最有帥氣魅力的角色，觀眾可以看到和以前不同的瘋狂李幼梨！」

「韓國章子怡」尹素怡在去年11月生子後，火速為該劇復出，她透露去年12月收到了劇本，因為想演出的慾望太大了，產後1個月立即開始減肥，前後總共減了20公斤，毅力相當驚人。李敏英也表達了對該劇的喜愛，大讚劇本和她主演的上一部人氣戲劇《婚詞離曲》同樣精彩，更說自己在作品中「注入了靈魂」，希望能讓觀眾看得大快人心、看得過癮。該劇每週日上午10點在MyVideo、LINE TV、friDay影音同步跟播。

鄭惠成（左）、李元禎在《雜誌社生存戰》中大談社內戀愛。（MyVideo提供）

另一部韓劇《雜誌社生存戰 NEW NORMAL ZINE》則由曾在《雲畫的月光》飾演朴寶劍妹妹的鄭惠成主演，講述嚮往慢活生活的時事記者，意外被調職到反差超大的時尚雜誌，展開一場職場奮鬥記和社內戀愛羅曼史。

鄭惠成在劇中除了得面臨全新職場生活，也與李元禎飾演的花美男化妝師鄭碩鎮擦出感情火花，偷偷談起了辦公室戀情。鄭惠成透露，2人拍的第二場戲就上演火熱吻戲，彼此私下還沒很熟就有親熱戲，而李元禎實際年齡小她10歲，在拍吻戲前對方的表情很冷靜，但是手卻因為緊張抖到不行，她只好拿出前輩的專業態度，帶領李元禎完成重要戲份拍攝，李元禎也不好意思表示：「這明明不是我第一次拍吻戲。」幸好拍攝成果相當不錯。

該劇直擊「MZ世代」的生活態度，揭開年輕一輩流行的三大戀愛觀，包括先「試車」再戀愛、開放式關係和娛樂至上的速食愛情等，以大膽刺激劇情窺探當今一夜情、特殊交友、交友軟體亂象等，主角們將試圖在混亂社會中帶領觀眾找到個人價值。每週六在MyVideo獨家跟播。