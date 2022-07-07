正值炎炎夏日，許多人都想來杯清涼的手搖飲解熱，但近幾年健康意識抬升，有些人就會改點半糖取代全糖，減少糖分的攝取，然而營養師夏子雯指出，手搖飲點半糖，糖分其實還是超過每日建議攝取量，若是想要健康喝手搖飲，建議還是要選擇無糖茶，若想另外添加東西，則以鮮奶、新鮮水果為主，不要再額外加糖。

夏子雯在臉書粉專發文，表示手搖飲選半糖，其實糖分還是一樣破表，如果再加上配料，像是波霸、珍珠或小芋圓等，除了精緻糖量多，還會額外攝取近一碗飯的熱量；若是在飲料上加一層奶蓋，則多了200大卡熱量；至於酸甜的檸檬多多，為了調整酸度，更會加入大量的精緻糖。

世界衛生組織指出，每日糖攝取量應占總熱量的10%以下，若能減半到總熱量的5%以下更理想，也就是說每日精緻糖不攝取超過25公克，約5顆方糖。夏子雯也列出飲料店甜度的糖分含量，其中全糖含60公克精緻糖，約為240大卡、15顆方糖；少糖則有50公克精緻糖，約200大卡、10顆方糖；半糖有30公克精緻糖，熱量120大卡、6顆方糖；微糖有15公克精緻糖，約60大卡、3顆方糖；一分糖則含10公克精緻糖，熱量40大卡、2顆方糖。

此外夏子雯還表示，吃太多精緻糖對身體有3大危害：

●變胖、三酸甘油酯升高、有脂肪肝

果糖代謝後會直接經由肝臟儲存為脂肪，容易使人變胖、三酸甘油酯升高，更可能有胰島素阻抗，增加得到糖尿病的風險；內臟脂肪增加時，也容易形成脂肪肝。

●尿酸濃度增加，引起痛風

果糖在代謝過程，會使尿酸濃度上升，造成高尿酸、痛風的問題。

●心血管疾病、失智風險提高

精緻糖容易與體內的蛋白質、脂質等物質生成糖化終產物(AGEs)，破壞血管的內皮細胞、增加體內的氧化壓力，提高心血管疾病的風險；而大腦β-類澱粉蛋白質堆積在神經細胞周圍，會降低認知功能。

夏子雯提醒，想要健康喝手搖飲，最好以無糖茶作為基底，如果想喝奶茶，就選擇鮮奶，自帶天然乳糖甜味，想加配料則以新鮮水果為主，像是可以喝水果茶，切記不要額外添加糖。