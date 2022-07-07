近日中華愛國同心會傳出因涉嫌收取大陸國台辦資助，來台發展組織及攻擊法輪功成員，被檢調單位依違反《國安法》查辦。而被遭到通緝的秘書長張秀葉表示，早從去年就因探親返回上海，根本沒收到傳票通知，哪來的潛逃？她說，有報導謊稱她透露許多同心會的秘密，認為根本是抹黑栽贓、分化同心會，以及選舉快到要殺雞儆猴。

統派團體中華愛國同心會近日被檢調單位指控接受大陸台辦系統金援，在台發展組織、促進統一，並對抗法輪功、台獨運動和港獨人士等，涉嫌違反《反滲透法》與《國安法》。台北地檢署日前以該會會長周慶峻因已病逝不起訴，周妻林明美、祕書長張秀葉是否違法也正偵辦中，但由於兩人未到案也已發布通緝。

人正在上海的張秀葉說，「清者自清、越描越黑」，這目的在於打壓讓台灣不能有紅統聲音。她表示如今民進黨執政一黨獨大，也是一個威權時代，過去口口聲聲要推翻威權時代，但實際卻在複製走老路。

針對遭到通緝一事，張秀葉表示，之前都沒有收到法院傳票，自己本來每年都會回上海家鄉，去年8月回去參加外甥婚禮後，由於稍早染疫打算調養一陣子，隨後因二次染疫加上4、5月上海疫情爆發下也無法返台，目前返台時間還不確定。

張秀葉說，所謂有媒體報導她透露秘密，指認周慶峻與大陸台辦系統見面等說法，認為是在刻意分化同心會，強調自己在會中只負責做事，當初幫忙訂機票，周慶峻飛到珠海後的行程不是她了解的範圍。她更反問，就算有跟台辦見面行程，難道兩岸不可以交流嗎？更質疑報導所說，台辦會傻到直接拿現金資助？

張秀葉認為，既然周慶峻已過世就應審結此案，不應大肆宣揚報導，這樣如同鞭屍。