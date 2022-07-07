國際蘭馨交流協會中華民國總會、財團法人蘭馨文教基金會、台灣強發展公司聯合捐贈2輛復康巴士，7日在彰化縣政府前廣場舉行啟用典禮，縣長王惠美頒發感謝狀。（吳敏菁攝）

國際蘭馨交流協會中華民國總會創會總監蔡鈴蘭號召下，捐贈兩輛復康巴士給彰化縣政府，縣長王惠美頒發感謝狀。（吳敏菁攝）

國際蘭馨交流協會中華民國總會創會總監蔡鈴蘭號召下，捐贈兩輛復康巴士給彰化縣政府，縣長王惠美頒發感謝狀。（吳敏菁攝）

國際蘭馨交流協會中華民國總會、財團法人蘭馨文教基金會、台灣強發展公司聯合捐贈2輛復康巴士，7日在彰化縣政府前廣場舉行啟用典禮，縣長王惠美頒發感謝狀。（吳敏菁攝）

彰化縣復康巴士每年使用多達25萬人次，而行駛頻繁每輛平均壽命只有10年，汰換率相當高，彰化縣目前有77輛復康巴士，從2019年至今，累積淘汰29輛，達4800萬元。國際蘭馨交流協會中華民國總會創會總監蔡鈴蘭號召下，再添兩輛生力軍，7日彰縣政府舉辦啟用典禮，並頒發感謝狀。

總統府前國策顧問、蘭馨總會創會會長蔡鈴蘭表示，去年12月拜會縣長王惠美，閒聊之際，王惠美提及彰化需要復康巴士，僅記在心，向「國際蘭馨交流協會中華民國總會」總監汪呂寶蕉、「臺灣強發展股份有限公司」董事長陳重熙，募集2輛，希望這次捐贈是一個美好的開始，不是結束，企盼未來有更多善心人士共同參與捐贈。

國際蘭馨交流協會中華民國總會總監汪呂寶蕉表示，縣長王惠美也是協會彰化縣美淑會的創會會長，從政對日照、長照政策特別重視，蘭馨姐妹發揮大愛、再次展現女人的實力，捐贈復康巴士，希望為身障者及長輩的復健、就醫、就學、就業帶來方便，改善交通問題，提升生活品質。

王惠美指出，國際蘭馨交流協會為女性精英所組成，在全國各地服務，感謝協會和台灣強發展股份有限公司捐贈復康巴士造福身心障礙朋友及弱勢民眾。期待這次拋磚引玉能讓更多企業團體加入捐贈行列。

王惠美也說，康復巴士不僅接送就醫、復健，在疫情期間，更提供身心障礙者和長者疫苗施打暖心接送服務，不僅能「電話預約」，也能「網路預約」，乘車費用只有計程車費的1／3，領有身障證明及低收入戶證明者，每月就醫前8趟免費，另外也延長運行時段及提供假日服務，希望身障朋友能走出戶外，與朋友互動交流。