微控制器(MCU)設計公司應廣(6716)第二季營收首度超越3億元大關、續創歷史新高，惟進入第三季，訂單能見度不佳，且仍須面臨市場庫存消化考驗，旺季效應仍待觀察。

應廣第二季營收3.03億元，年成長超過23%，也是應廣單季營收收度站上3億元大關、續創下歷史新高，至於6月營收則將近1億元，維持在前一年的水準上下。

應廣表示，大陸的小家電及消費性電子市場，在第二季以來逐漸遭遇逆風，隨著庫存升高，需求減緩，市場價格也受到相當的壓力，而大陸疫情緊張情勢、物流不順暢的影響，也對市場供需產生衝擊。儘管有這些的挑戰，應廣藉由其廣大通路優勢，第二季營收仍續站高點。只是，就目前下半年觀察，訂單能見度不佳，加上大陸對疫情情勢的態度，忽解忽封，對供應鏈也造成影響。目前需要持續關注第三季市場庫存的消化狀況，以及終端產品是否有起到旺季效應。

董事長唐燦弼表示，今年產業確實需要面對較大的挑戰，尤其應廣所處的行業夾在上游成本居高不下、下游市場價格下跌壓力之間，對毛利多少有某種程度的影響；惟以應廣在上半年的表現，相信應廣能對市場挑戰做出適度的因應，維持長期競爭力。應廣在新產品應用的佈局，以及對新市場區域的積極開拓，更讓應廣得以持續維持長期的成長動能。